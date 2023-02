Lollapalooza abre lote extra de ingressos para dia com show de Blink-182

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Lollapalooza Brasil, que tem sua décima edição marcada para acontecer em São Paulo, entre os dias 24 e 26 de março deste ano, abre, nesta terça-feira (14), a partir das 12h, mais um lote de ingressos para os os shows de sábado.

O segundo dia de evento foi o mais concorrido, com ingressos que se esgotaram em cerca de 12 horas. Nesse dia tocam no Autódromo de Interlagos, que fica na região sul de São Paulo, artistas internacionais como Tame Impala, The 1975, Jamie xx e Melanie Martinez.

O maior destaque, no entanto, é a estreia brasileira do blink-182, banda americana formada em 1992 e que fez parte do aumento da popularidade do pop punk naquela década -movimento que teve revival recente puxado por artistas como Willow, que toca no domingo de festival, e Machine Gun Kelly, que fez show na edição do ano passado do Lolla.

O evento também convida brasileiros como Ludmilla, Pitty, Filipe Ret e Tássia Reis para se apresentar neste dia. Os ingressos do lote extra custam a partir de R$ 650, no valor de meia-entrada e poderão ser comprados no site ou na bilheteria do Teatro Renault, que fica na avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, na Bela Vista.

Também tocam grandes nomes da música mundial, como Billie Eilish, Lil Nas X, Rosalía e Drake. Ainda há ingressos, a partir de R$ 1.320 a inteira, para a sexta e o domingo.