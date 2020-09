Lollapalooza 2020 deve acontecer somente em 2021, devido à Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza provavelmente realizará sua próxima edição brasileira somente em 2021. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (2) pelo presidente da empresa T4F (Time For Fun), Fernando Alteri, em entrevista ao jornal Valor Econômico.

O evento, que aconteceria entre os dias 3 e 5 de abril deste ano, foi adiado para ocorrer no início de dezembro, devido à pandemia do novo coronavírus. Mas segundo Alteri, "há grandes possibilidades" do festival ser adiado para o próximo ano, em razão da continuidade de aumento dos casos da Covid-19 no país.

"Dependemos não só do surgimento da vacina, mas também da vacinação em massa", afirmou Alteri ao jornal.

Entre as principais atrações das edições sul-americanas do Lollapalooza estão nomes como Guns N' Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Gwen Stefani, James Blake, Vampire Weekend, Rita Ora, Charli XCX, Brockhampton, King Princess e Idles.

Os ingressos já comercializados para a edição de 2020 seguem válidos para a data adiada, marcada para os dias 4 a 6 de dezembro.