Lisa Kudrow homenageia Matthew Perry: 'melhores 10 anos que alguém pode ter'

"Obrigada por aparecer no trabalho mesmo quando não estava se sentindo bem e, ainda assim, ser completamente brilhante. Obrigada pelos melhores 10 anos que uma pessoa pode ter. Obrigada por confiar em mim" "Obrigada por tudo o que aprendi sobre gentileza e amor através de você. Obrigada pelo tempo que consegui ter com você, Matthew.".

"Gravamos o piloto. "Friends Like Us" foi aceito imediatamente. Estávamos na porta da NBC", escreveu ela. "Até que você sugeriu que jogássemos poker e tornou tudo tão engraçado enquanto criávamos aquele vínculo inicial. Obrigada por isso.". "Obrigada por me fazer rir tanto de algo que você disse, a ponto dos meus músculos doerem e lágrimas caírem pelo meu rosto TODOS OS DIAS. Obrigada por ter seu coração aberto em um relacionamento de seis vias que requer comprometimento. E por toda a conversa.".

Após Matt LeBlanc, Courteney Cox e Jennifer Aniston, foi a vez de Lisa Kudrow levar os fãs de ‘Friends’ às lágrimas com uma homenagem a Matthew Perry , o eterno Chandler, que morreu aos 54 anos no dia 28 de outubro.

