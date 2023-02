Lira defende autonomia do BC, EUA vão anunciar entrada no Fundo Amazônia e outras notícias do dia

Mulher é presa logo após ser submetida a aborto na região do Anália Franco, em São Paulo. Médico com registro cassado e enfermeira também foram detidos em flagrante.

Deputado do PT propôs e Dilma sancionou lei que 'esquenta' ouro ilegal. Emenda de Odair Cunha é questionada no STF; OUTRO LADO: parlamentar diz que bolsonarismo mudou contexto da proposta.

Mensagens mostram que Ibaneis e PM subestimaram radicais no 8 de janeiro. Governador afastado do DF disse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não haveria 'problemas'.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula se desfaz de promessas e muda de opinião, Lira defende autonomia do BC, EUA vão anunciar entrada no Fundo Amazônia e outras notícias para começar esta sexta-feira (10).

