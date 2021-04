Lipe Ribeiro sobre traição de Yá durante A Fazenda: ‘saiam de mãos dadas'

Ribeiro também contou que os pais chamavam Yá de “filha” e conversavam com ela diariamente enquanto ela estava com outro. “Pela primeira vez as pessoas realmente sabem o que aconteceu, mas nunca vão saber os detalhes. Tenho vontade de falar, mas ainda tenho um carinho por ela. Eu sei que se fosse ao contrário, ela falaria. Eu poderia surfar essa onda. Vivi minha vida para ela e ela estava com outro cara aqui fora”.

Lipe disse que Yá fez “uma das coisas mais pesadas que ele já viu” e que por isso não conseguiria voltar a confiar nela. “Metade de São Paulo sabia, eles saíam de mãos dadas. Amigos meus sabiam e esperaram tudo acalmar, pois eu tinha acabado de sair do reality. Quando eles viram o pedido de casamento [que eu fiz], tiveram a consciência de me contar”, disse.

O ex-Fazenda disse que foi traído enquanto estava confinado no reality no ano passado e que a influencer tentou esconder o caso, mas amigos dele sabiam e contaram para ele.

