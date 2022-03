Lipe Ribeiro pede desculpas após polêmica com Viih Tube

"Mas isso não justifica também, então peço desculpa a quem se sentiu incomodado, desculpa Vitória. Se vocês puderem ouvir o podcast depois eu falo do carinho que tenho por ela, da gratidão que tenho por ela, porque ela me ajudou em momentos difíceis da minha vida e isso eu jamais vou esquecer. Apenas para dar uma esclarecida a quem se sentiu incomodado, peço desculpa, mesmo, e vida que segue", finalizou.

“‘Maluquice' do que os dois estavam vivendo, relacionamento aberto que tinha acabou atrapalhando muitas coisas, 'sentimentos' o que eu quis dizer é que quando vim morar em São Paulo a gente acabou ficando muito junto e talvez a gente tenha dado um passo maior do que a perna”, afirmou.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, ele afirmou ter se expressado mal. “Queria explicar e pedir desculpas também. Talvez eu tenha me expressado de uma forma errada. Sei que teve gente que não gostou e estou tentando esclarecer. Quando falei sobre mim e Vitória, 'maluquice', 'sentimentos', me referi a nós dois, não diretamente à Vitória ou a mim”, começou.

