Lipe Ribeiro muda o visual e se arrepende: ‘ficou horrível’

Lipe Ribeiro mudou o visual, mas não curtiu o resultado. O influencer tirou a barba após quase 10 anos.

"Tirei a barba, ficou horrível. Vou aparecer só semana que vem”, brincou o ex de Férias com o Ex. “Que caos, eu estou com vergonha de aparecer aqui. Vocês estão dizendo que ficou ruim, não precisam falar, eu sei que ficou ruim", disse nos stories.

O ex de Anitta está a espera do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Andressa Castorino.