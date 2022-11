Lipe Ribeiro, ex de Viih Tube, anuncia que será pai: 'renasce um homem'

"Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e MAIOR propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (a). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com você.", disse Lipe.

O influencer Lipe Ribeiro, ex-participante do De Férias com o Ex, anunciou que vai ser pai. Ele namora a modelo Andressa Castorino e os dois publicaram um vídeo juntos para dar a notícia.

