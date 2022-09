Liniker no Rock in Rio enaltece as travestis em show eletrizante

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O público cantou com Liniker do início ao fim na tarde deste domingo (11) no Rock in Rio, numa apresentação em que a cantora exibiu toda a sua potência vocal.

Liniker explorou tanto seu repertório antigo, como "Zero" e "Baby 95", quanto suas músicas mais recentes, como "Psiu".

Com a participação de Luedji Luna, a dupla mostrou química musical e de palco, sem nunca parar de dançar ou de se comunicar com a plateia. Liniker e Luedji cantaram "Banho de Folhas", em dueto vibrante.

Emocionada com público que berrava a cada passo de seu samba e entoava cada verso de suas músicas, a intérprete discursou agradecendo e enalteceu as travestis do Brasil.

No encerramento, cantou "Diz quanto custa" e nem o princípio de chuva desanimou quem a assistia, que cantava em coro os versos "diz quanto custa, pra sua vitrola parar de girar?", e obedecia prontamente quando a cantora pedia por mais palmas e gritaria.