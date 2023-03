Lima Duarte atropela motociclista: 'Prestei os devidos socorros'.

Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso! Sempre procuro respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário.

"Gostaria de esclarecer que no dia 3 de março, enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta.

O carro era de Oduvaldo Vianna, então diretor de radionovelas da Rádio Tupi de São Paulo, na qual Duarte era sonoplasta. Ele conta que foi convidado pelo então chefe para uma viagem rumo a Santos ao lado do ator Dionísio Azevedo na recém inaugurada Via Anchieta.

No mês passado, Lima Duarte mostrou em sua conta no Instagram o seu carro do dia a dia, um raro Citroën AX GTi 1995 vinho.

