Lilia Cabral confunde Christiane Torloni com primo Nelson e bomba na internet

Não demorou muito para que os internautas repercutissem a gafe da atriz, que logo depois se corrigiu na postagem de Christiane. “Chris querida, escrevi no seu post para o meu primo, me dando notícias e confundi com a sua postagem, mas não poderia deixar de te dar um viva!! Te admiro muito, atriz incrível e linda!! E agora vacinada!!!! Beijos”.

