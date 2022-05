Libertadores: saiba como a Globo conseguiu reconquistar o direito de transmissão

A TV Globo levou a melhor na disputa contra o SBT e retomou o direito de transmitir a Libertadores entre 2023 e 2026. Já a emissora de Silvio Santos ficou com os direitos da Copa Sul-Americana.

Segundo o Notícias da TV, a Globo apostou todas as fichas para ganhar a guerra e no segundo round subiu consideravelmente a proposta em relação à que tinha feito inicialmente, e usou o trunfo de ter um alcance diário de 100 milhões de pessoas no Brasil, com a campanha de marketing “100 Milhões de Uns”.

O SBT, por exemplo, tem alcance estimado de 70 milhões de expectadores. Isso de fato pesou para os patrocinadores, já que a Globo aceitou exibi-los na Conmebol.

Agora, a emissora também irá exibir a final em jogo único mesmo se não houver times brasileiros, ao contrário do que ocorreu em 2018, quando a Globo não exibiu em TV aberta a final entre Boca Juniors e River Plate, uma das finais mais históricas do campeonato.

Não o bastante, se a Conmebol faturou US$ 1,1 bilhão entre 2019 e 2022, agora leva US$ 1,250 bilhão no ciclo de 2023-2026 com a venda dos jogos da Libertadores e Copa Sul-Americana, isso somente no Brasil, América do Sul e América Latina, devendo ganhar ainda mais com os Estados Unidos e o Canadá.

Plataformas pagas

Nos serviços de streaming, Disney e Paramount ficaram com as duas competições, mas a Disney pegou o primeiro pacote e ganhou o direito de mostrar sozinha a final única em plataformas pagas, além de poder exibir a Recopa Sul-Americana.

A Paramount poderá selecionar jogos exclusivos até a semifinal. A final poderá ser exibida em videoteipe, caso a plataforma deseje.