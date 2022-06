Levi morre devorado por piranhas após sequestrar Muda em 'Pantanal'

Tibério ainda tentará ajudá-lo. "Para de besteira, homem... Dá a mão... Ocê tá sangrando muito... Dá a mão! Anda!", dirá ele. Levi, no entanto, recusa a ajuda do rival.

Sangrando, Levi sai cambaleando e se depara com Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater), mas diz que não vai se entregar. Ele vai tentar fugir de barco, mas a embarcação capota e ele cai no rio, que está lotado de piranhas.

Juma ainda vai atirar no braço dele antes que ele consiga pegar a arma de fogo. "Ocê não é gente, Levi! Agora some daqui!", ordenará ela.

