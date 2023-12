Letícia Cazarré revela diagnóstico de burnout após engravidar pela 6ª vez

Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, revelou que foi diagnosticada com burnout logo após descobrir que estava grávida do 6º filho.

"Nos primeiros dias, em vez de sentir aquela alegria de uma nova vida que chega, eu senti muita preocupação, fiquei pensando se iria dar conta, se meu corpo iria aguentar", disse em entrevista à revista Caras.

"O que fiz foi rezar, tentar descansar mais. Foi o que os médicos mandaram. Eu dormia quatro horas por noite há meses e, durante o dia, era intenso, com os filhos para cuidar, todas as demandas que uma família grande tem. E, aí, meu corpo foi melhorando, a mente também e fui me sentindo mais eu mesma. Agora, acho que vai dar tudo certo", acrescentou.

O filho da stylist com o ator se chamará Estevão e está previsto para nascer em março. O casal já é pai de Vicente, 11, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2 e Maria Guilhermina, de 1 ano, que nasceu com uma doença rara chamada anomalia de Ebstein.