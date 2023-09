Letícia Almeida critica o feminismo: 'mulheres egoístas e infelizes'

Letícia opina também que as mulheres não precisam de empoderamento. "O que Cristo prega: Nós, mulheres, já nascemos empoderadas com o poder mais divino que existe: que é o de gerar, nutrir, dar vida aquilo que não existe ainda. A mulher tem uma função por sua natureza, o homem tem outra. A mulher é a coroa, o homem é o vaso. A mulher é o poder de mudar atmosferas. Que busca incessante é essa por empoderamento, se já o temos?", questiona.

"É bíblico: o homem tem que amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, se não, nem suas orações, Deus vai ouvir Ah, mas tem violência demais contra as mulheres óbvio. O mundo jaz do maligno, o q podemos esperar", acrescenta.

"O que o feminismo prega: você é suficientemente boa, não precisa de homem, de filhos, de família, só do empoderamento (carreira, independência financeira(?)) a GIRL POWER Você se "aceita" como é, com seus demônios internos, seus prazeres, seu corpo suas regras. Consequentemente você não precisa de Jesus. Pq Jesus é totalmente o oposto disso. Jesus nos modifica por completo".

Ela mostrou nos stories que estava se desfazendo do livro 'Mulheres que Correm com os Lobos' - um clássico da literatura feminista.

