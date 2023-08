Leonardo Miggiorin revela ser gay após se declarar bissexual: ‘desde que nasci'

Leonardo Miggiorin voltou atrás após se declarar bissexual no passasdo e afirmou que é gay, em entrevista ao Gshow nesta quinta-feira (31).

Apesar de acreditar que rótulos são formas de limitar as pessoas, o ator que está no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas disse que irá se declarar desta forma, já que atualmente namora o diretor comercial e produtor João Victor Amadp.

"Não quero ficar a cada entrevista mudando de letra. E estou, sim, disposto a dizer que sou gay e está tudo certo. É esse o meu posicionamento e a minha experiência agora. E não tenho nada a esclarecer, porque não acho necessário. Mas sou gay. Sou gay desde que nasci, desde pequeno, desde que comecei a me entender como pessoa", disse.

"Acho que os rótulos são limitantes e geram uma polêmica desnecessária. Já tive experiências com homens e com mulheres, e a minha conversa com meus pais foi essa desde o início. Não estou preocupado com qual prateleira vão me colocar, mas parece que a gente precisa se encaixar, né? Então, preciso me limitar, porque pode acontecer uma enxurrada de comentários a partir disso. E se eu namoro um homem hoje, sou gay", completou.

O processo de me autorizar foi inevitável. Era perder tudo ou começar a me permitir. Foi um processo de libertação e de reconstrução da autoestima. Porque, quando você cresce de uma forma fragmentada, não me permitia mostrar determinados aspectos da minha vida. E isso ficou arraigado na minha cabeça e não conseguia olhar”, refletiu.