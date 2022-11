Leonardo fala pela 1ª vez sobre críticas de João Guilherme por apoio a Bolsonaro

Ao falar sobre a polêmica, Leonardo disse que o filho é ‘de maior’: “As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém”, disse o sertanejo em entrevista ao Metrópoles.

Após a visita do cantor ao lado do Palácio do Planalto e aparecer ao lado do presidente , o ator de 20 anos criticou o pai: “me enoja”, disse ele no Twitter antes dos resultados das eleições.

Leonardo falou pela primeira vez sobre as divergências políticas com o filho João Guilherme. O sertanejo é apoiador de Bolsonaro, já o jovem declarou voto em Lula.

