Leonardo DiCaprio elogia presidente Lula ao comemorar demarcação de terras indígenas

Em seguida, o ator criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Esse progresso ocorre depois que o governo anterior não apenas paralisou as demarcações, mas violou os direitos dos povos indígenas do país".

"Em uma vitória para os direitos indígenas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a demarcação de seis terras indígenas: TI Arara do Rio Amônia, TI Kariri-Xocó, TI Rio dos Índios, TI Tremembé da Barra do Mundaú, TI Avá-Canoeiro e TI Uneiuxi", escreveu DiCaprio.

