Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid são flagrados em hotel após rumores de affai

Gigi Hadid está solteira há quase um ano após o fim do relacionamento com Zayn Malik, com quem tem a filha Khai, de 2 anos.

Os dois estavam em um festa no hotel Casa Cipriani, em Nova Iorque. Nas imagens, o ator e a modelo aparecem em um clima bem íntimo. DiCaprio terminou recentemente o namoro de cinco anos com Camila Morrone .

