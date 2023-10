Namorada enfia mão em calça de Leonardo DiCaprio e fotos viralizam: 'fio-terra'

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti are caught getting frisky outside a Halloween Party in Los Angeles. pic.twitter.com/qvBSePwh4d — @21metgala (@21metgala) October 29, 2023

Leonardo DiCaprio foi flagrado em um momento quente com a namorada, a modelo Vittoria Ceretti, de 25 anos, em uma festa de Halloween no fim de semana.

Os dois saíram para a varanda do local onde eles curtiam a festa, e lá eles foram fotografados por paparazzi enquanto a moça enfiava a mão na região do bumbum do ator. A cena viralizou nas redes sociais, com muitos comentários sobre a apalpada inusitada.

Vale lembrar que o ator de 48 anos já virou meme por só namorar mulheres de, no máximo, 25 anos. Leo e Vittoria foram vistos pela primeira vez como um casal em agosto, em Ibiza, na Espanha, e desde então vêm sendo clicados em vários eventos juntos.

