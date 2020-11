Léo Santana surge loiro e agradece apoio após morte do pai

O cantor Léo Santana diferente nas redes sociais e agradeceu as mensagens de apoio dos fãs após a morte do pai, Lourival Cupertino, no último domingo, vítima de uma infarto fulminante.

"Gratidão a cada um de vocês por tudo. Deus abençoe a todos", escreveu ele na legenda da publicação. Na nova foto, Leo está com os cabelos bem curtinhos e loiro. O artista havia dado 'um tempo' das redes após o ocorrido.

Nos comentários seguidores e famosos enviaram energias positivas ao artista. "Deus tá com você irmão", escreveu o cantor Bruno Cardoso, do grupo Sorriso Maroto. "Deus abençoe e fortaleça vc e os seus, irmão", disse Xandy, do Aviões do Forró. '