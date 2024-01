Léo Pereira, do Fla, posa com Karoline Lima no Réveillon em meio a rumores de affair

Karoline Lima teria feito a fila andar com outro jogador de futebol. A influenciadora estaria ficando com Léo Pereira, do Flamengo.

Segundo o perfil Gossip do Dia, os dois costumam trocar beijos em diversas festas que se encontram e no último dia 29, Xand Avião avistou os dois juntos e fez comentários sobre o casal no palco.

O zagueiro recém separado da mãe de seus filhos, Tainá Castro, não se intimidou em expor o affair, postando uma foto ao lado da loira e outros amigos no Réveillon. Ele também comentou um post de Karol, que dizia "Que comece o melhor nao da minha vida". "AMÉM", escreveu ele.