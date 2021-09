Léo Lins sobre 'relação aberta' com Aline, de 'A Fazenda': 'se ela ficar com homem, acabou'

Igualdade no relacionamento aberto? Não para Aline Mineiro com Leo Lins.

Depois da peoa ficar com duas mulheres em “A Fazenda” e dizer que gosta de ver o namorado transando com outras, ele se pronunciou nas redes sociais.

Lins afirmou que de fato pode ficar com outras mulheres, assim como Aline, mas ela não pode ficar com outros homens. "Meninas, tá liberado, não tem problema. Agora, meninos, se ficar com um cara, tá o registro aqui: acabou. Aliás, vai ter um apartamento vago aqui", anunciou.

Confinada em “A Fazenda 13”, Aline Mineiro é ex-panicat. Para quem não conhece Leo Lins, ele é um comediante do "The Noite" com Danilo Gentili, que virou notícia com comentários considerados gordofóbicos, além de outras falas preconceituosas com autistas.