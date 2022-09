Leo DiCaprio quebra padrão dos 25 anos e vive affair com Gigi Haddid, diz revista

Leonardo DiCaprio estaria quebrando pela primeira vez o padrão de não namorar mulheres acima dos 25 anos, ao se interessar pela supermodelo Gigi Hadid, de 27.

Segundo a revista People, os dois estariam vivendo um affair. O ator de 47 anos foi visto saindo com a modelo e um grupo de pessoas há algumas semanas, após o fim do namoro de cinco anos com Camila Morrone, de 25 anos. Fontes da People afirmam que eles estão se conhecendo melhor e que ainda não estão namorando.

Já a revista Us Weekly conta uma versão diferente. O vencedor do Oscar de fato estaria "de olho" em Gigi, de quem é amigo, mas ela não estaria interessada da mesma forma. “Leo realmente está de olho em Gigi, mas ela não demonstrou interesse. Eles são amigos, mas ela não quer ter algo romântico com [ele] agora.", disse uma fonte próxima ao ator.

Gigi Hadid está solteira há quase um ano após o fim do relacionamento com Zayn Malik, com quem tem a filha Khai, de 2 anos.

Ao terminar o namoro com Camila Morrone pouco depois do aniversário da modelo e atriz argentina, Leo Dicaprio foi alvo dos holofotes por reforçar a teoria de que não namora mulheres com mais de 25 anos.