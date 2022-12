Leo Dias expõe prints de Dani Calabresa reclamando de assédio de Marcius M

“Puta merda, paguei todos os meus pecados ficando até o final lá no Mauro com Celso e a Gabi trebados [bêbados]. Marcius é um tarado, não vou em mais nada”, escreveu ela em outro trecho

Nas mensagens mais graves, trocadas com Walder, Dani diz: "FUI ASSEDIADA. juro. ele sóbrio me agarrou. Marcius mau caratão".

Em várias vezes, a humorista deixa claro que está incomodada com o comportamento de Marcius, que estaria extrapolando os limites. Ela chega a chamá-lo de "taradão" e em outros momentos pede ajuda para saber como "cortá-lo" após ele se auto convidar para uma viagem com ela. "Como que eu corto o Marcius heinnnn rs". "Tá chato já", diz ela para amigos. Em outro print, ela diz que tem medo de brigar com ele.

