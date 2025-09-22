Leo Dias detona Biancardi após críticas: "pelo menos tenho uma profissão"; vídeo





Léo Dias respondendo a Bruna Biancardi ao vivo

O jornalista Leo Dias respondeu às críticas de Bruna Biancardi após a influenciadora questionar uma entrevista de Virgínia Fonseca em seu programa. Na ocasião, Virgínia relembrou o episódio em que Bruna se irritou ao ver uma ligação dela para Neymar Jr. durante a madrugada. A influenciadora contou que pediu desculpas ao perceber o equívoco.

VEJA: Léo Dias diz que Bruna Biancardi ficou mais brava com ele e com Virgínia do que com o Neymar quando foi traída

Bruna criticou a postura de Virgínia e também ironizou Leo Dias, chamando-o de “jornalista” entre aspas. No ar pela Band e no YouTube, o apresentador rebateu: “Se ela quer que tire o nome da boca, que se separe do Neymar, que é uma pessoa pública. Pelo menos eu tenho uma profissão. Ela é a mulher do Neymar”. Ele ainda destacou que Bruna se mostrou mais incomodada com ele e Virgínia do que com o jogador, lembrando que o atleta engravidou outra mulher enquanto Biancardi esperava a filha do casal, Mavie.

"Isso é desde que eu postei aquele vídeo do Neymar pegando duas mulheres lá na Europa", relembrou ele, por fim.