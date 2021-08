Leifert chora na final da Super Dança e faz agradecimento a Faustão; Vídeo

E continuou: "Meu muito obrigado a toda equipe por ter me recebido tão bem, a audiência do domingo também, por todo carinho, e meu beijo final a você, Faustão. O Faustão é meu amigo, me acompanha desde os meus16 anos de idade, desde a primeira vez que eu segurei, profissionalmente, um microfone. Eu só consegui estar aqui porque era o Fausto, eu sei que eu estou com ele e ele está aqui comigo o tempo inteiro", relembrou emocionado.

Tiago Leifert, entenda, você é tudo! Impossível não se emocionar com você e com toda a sua entrega. #SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/UPXIA8sDMw

Tiago Leifert se emocionou e caiu no choro na final do Super Dança dos Famosos, na noite deste domingo (29). O apresentador agradeceu a Faustão e relembrou de sua trajetória na emissora.

