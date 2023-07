Leifert causa polêmica ao comentar morte de torcedora do Palmeiras e é detonado por Casagrande

Com isso, Casagrande se mostrou desapontado com a fala de Leifert. "Para o Tiago, a vida talvez não passa de um Big Brother", finalizou.

O comentarista ainda continuou criticando o apresentador mesmo após a publicação de um vídeo pedindo desculpas. "Horas depois, o Tiago gravou um vídeo pedindo desculpas pelas suas falas. Essa atitude, no entanto, não convence ninguém. Se não tinha a informação correta, por que deu uma opinião daquela? Não mudo em nada sobre o que escrevi aqui. Ele só gravou o vídeo porque está sendo super criticado no Twitter", afirmou.

De acordo com Casagrande, Leifert não se importou com os familiares e amigos da garota de 23 anos que estão em sofrimento. "O Sr. Tiago Leifert consegue, de uma forma asquerosa, colocar a vítima como uma das responsáveis pela violência entre as torcidas palmeirenses e flamenguistas", relatou.

Após inúmeras desavenças entre Tiago Leifert e Walter Casagrande, o ex-jogador de futebol voltou a criticar o jornalista. Dessa vez, Casagrande se revoltou com falas ditas por Leifert sobre a jovem torcedora que morreu após ser atingida por uma garrafa. "Arranjou argumentos particulares e nojentos para justificar e favorecer torcedores do Flamengo em relação à morte da jovem palmeirense Gabriela Anelli", disparou.

