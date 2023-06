Leão Lobo sobre dividir camarim com Dudu Camargo: 'xixi no balde'

Leão Lobo já dividiu camarim com Dudu Camargo no SBT e contou ao Splash Show, do Uol, como foi a situação. E pelo jeito, o fatídico episódio das fezes no chão do camarim - com direito a toalha suja escondida atrás do micro-ondas - não foi um caso tão isolado assim.

"Por sorte ou azar, eu dividi camarim com ele. Diversas vezes entrei nesse lugar - ele ficava lá de manhã, eu ficava à tarde, quando fazia o Fofocalizando - e o cheiro era insuportável", afirmou o apresentador.

"Várias vezes encontrei xixi no balde do lixo, tendo ali um banheiro completo dentro do camarim. Algumas vezes entrei, ele estava ali dormindo, parecia que não estava bem, ficava lá [como que] desmaiado. Era complicado.", detalhou.

Leão precisou trocar de camarim algumas vezes por conta disso: "Eu ia lá reclamar, porque não dava para ficar dentro, e as camareiras diziam: 'Ai, Leão, vai para o outro, porque realmente esse camarim tem problemas'.".

O apresentador contou também sobre a experiência de dividir palco com o rapaz, que fazia o Homem do Saco no "Fofocalizando". "A ideia do Homem do Saco era interferir de vez em quando com uma piada, algo assim, tipo o Louro José da Ana Maria Braga. Mas ele não se conformava e queria apresentar o programa. Falava o tempo todo, interrompia a gente [apresentadores]... Era problemático."..

O veterano não poupou o ex-colega ao comentar sua possível participação em "A Fazenda" diante do escândalo e da saída do SBT. "No mínimo, ele vai defecar em algum colega. O momento-clímax dele em A Fazenda, se ele for para lá, vai ser fazer em cima de alguém ou na frente de alguém [risos].".