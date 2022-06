Leão Lobo revela caso amoroso com jogador do Palmeiras

Leão Lobo revelou em entrevista ao “De Lado com Fefito”, no Youtube, ter tido um caso amoroso com um jogador e futebol.

“É que eu não entendo nada de futebol. Mas um disse que era do Palmeiras e eu acreditei, porque tinha mesmo esse jogador no time. Só que eu nunca identifiquei direito em foto se era”.

O apresentador de 68 anos também contou sobre o romance com outro jogador, que na época atuava pelo Athletico Paranaense. “Esse [do Athletico Paranaense] tentou me matar, me jogar do 18º andar”, contou, entre risos. Segundo Leão Lobo, o jogador o ameaçou e tentou colocá-lo na sacada do prédio. “No fim, ele me levou até a porta e me deu um pé na bunda, literalmente. Sabe aquele homofóbico encubado? Então…”,contou.