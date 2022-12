Leandro Hassum e Claudia Raia estão entre indicados do prêmio de humor de Porchat

Antes intitulado Premio do Humor, a edição deste ano ganhou novo nome com patrocínio aa empresa Prio, que apoiará o projeto pelos próximos cinco anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leandro Hassum e Claudia Raia estão entre os artistas indicados na categoria performance do Prêmio Prio do Humor de São Paulo, criado por Fábio Porchat. Eles concorrem pelas suas atuações nos espetáculos "É Noix Família" e "Conserto para Dois", respectivamente.

