Lázaro Ramos reage a ser confundindo com serial killer por apresentador

No momento da gafe cometida pelo apresentador, a colega de bancada corrigiu em sequência, falando o nome certo do criminoso.

Lázaro Ramos divertiu os seguidores no TikTok ao reagir ao vídeo do apresentador Marcelo Torres, do telejornal ‘SBT Brasil’, se confundindo e trocando o seu nome pelo do nome do fugitivo Lázaro Barbosa, que está sendo chamado de “serial killer” por ter cometido uma sequência de crimes bárbaros, e estar há 11 dias fugindo de centenas de policiais.

