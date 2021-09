Lázaro Ramos encerra contrato com a Globo após 18 anos

Lázaro Ramos é o mais novo ex-contratado da Globo. O ator de 42 anos e a emissora não renovaram o vínculo e assim se encerra o contrato fixo que ele teve com a emissora por 18 anos.

No entanto, como vem acontecendo com grande parte do elenco da casa, a emissora informou que as portas continuam abertas para Lázaro Ramos, com possibilidade de trabalho por obra, ou seja, sem vínculos longos.

“A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros. Lazaro Ramos tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas.”, informou um comunicado da emissora.

“O ator poderá ser visto muito em breve em novas produções da Globo como a próxima temporada de 'Sob Pressão', na segunda temporada de 'Aruanas', 'Silêncio da Chuva' e 'Medida Provisória', filmes da Globo Filmes e o infantil 'DPA - Detetives do Prédio Azul'.”.

As mudanças ocorrem na Globo devido às ‘transformações no mercado’, como a própria empresa justifica.

Ao contrário de Lázaro, Thaís Fersoza, com quem ele é casado, renovou o contrato por mais 3 anos. Ela é uma das juradas do The Masked Singer Brasil.