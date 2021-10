Lary Bottino fica chocada ao descobrir que não ganhou seguidores

A influencer ficou boquiaberta e disparou: “Não mudou nada?”. O apresentador do “Cabine de Descompressão”, Lucas Selfie, tentou amenizar a situação. “Mas assim, tem gente que tá perdendo. Você imaginou que ia sair com quantos assim?”, disse ele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.