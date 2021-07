Larissa Manoela se pronuncia após boatos de namoro com atriz

“É desrespeitoso espalhar e alimentar mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envolvendo uma amiga que não tem nada a ver com isso. Parem de criar mentiras! E o que mais me chateia é pensar: porque esse assunto ainda é notícia? Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou 'brincadeira'. Precisamos de mais respeito!”, pediu.

“Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic (histórias de ficção populares na web) sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse? Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres. E se eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações”, continuou.

