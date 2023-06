Larissa Manoela recusa novela da Globo e toma 1ª decisão como sua própria empresária

Em sua primeira decisão profissional desde que começou a cuidar da própria carreira, com o fim da parceria com a mãe, Larissa Manoela tem dado sinais de que não irá renovar o vínculo com a TV Globo.

A atriz prefere não ser exclusiva de nenhuma empresa para ter liberdade de escolher os próprios trabalhos, entre eles fazer cinema, algo que está em seus planos.

Larissa tem contrato com a Netflix e a Globo ao mesmo tempo, e já chegou a recusar papéis em uma novela e uma série para dar conta do que precisa fazer no serviço de streaming. Vale lembrar que o contrato com a Globo foi prejudicado devido à pandemia da Covid-19, quando a novela "Além da Ilusão", protagonizada por ela, chegou a ser adiada em dois anos.

Segundo o Notícias da TV, a enquanto isso a TV Globo segue fazendo de tudo para ela mudar de ideia e renovar o contrato.

Atualmente, Larissa grava em Nova York o filme "Traição Entre Amigas", com previsão de estreia para 2024.