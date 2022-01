Larissa Manoela e Rafa Vitti se beijam em 1º teaser de Além da Ilusão

O beijo veio aí! Rafa Vitti e Larissa Manoela apareceram na pele dos protagonistas de “Além da Ilusão”, nova novela das 6 que marca a estreia da atriz de 21 anos na TV Globo.

O amor é puro, mágico e surpreendente. Preparados para essa dose de magia no seu dia? Vem aí, #AlémDaIlusão, a sua nova novela das 6

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.