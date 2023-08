Larissa Manoela e o noivo são intimados a depor em caso de intolerância religiosa

Larissa Manoela e o noivo André Luiz foram chamados para depor no caso de suposta intolerância religiosa cometida por Silvana Taques, mãe da atriz. A informação é do colunista Lucas Pasin, do UOL.

A polícia do Rio que investiga o caso não informou quando acontecerá os depoimentos. A mãe de Larissa se tornou alvo de uma noticia-crime após chamar a família de André de “macumbeiros” em um trecho de uma conversa com a filha que foi exposta na mídia.

A denúncia foi feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, em articulação com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).