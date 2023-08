Larissa Manoela curte posts sobre os pais: ‘tóxicos e narcisistas’

"Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas SIM, e a pressão sempre começa financeiramente”, dizia um dos posts curtido por Larissa no Twitter.

Desde o inicio do rompimento com a mãe, Larissa Manoela não tocou no assunto publicamente, mas as curtidas nas postagens deram pistas de como a jovem vem se sentindo.

Após os pais de Larissa Manoela comentarem sobre as polêmicas na família (envolvendo controle financeiro e pessoal), a atriz curtiu posts com críticas a Silvana e Gilberto. Em uma das publicações é citado sobre pais ’tóxicos e narcisistas’.

