Larissa é a eliminada do último paredão do BBB23

Larissa foi eliminada na noite deste domingo (23), do último paredão do BBB23. A sister foi eliminada com 49,98% dos votos em um paredão triplo com Bruna que teve 41,95% e Aline com 8,07% da votação do público.

Amanda não concorreu neste paredão, pois ganhou a última prova do programa e conseguiu passe direto para o trio da final.

Agora o público vai escolher a grande vencedora desta edição do programa, que está como prêmio acumulado em R$ 2.880.000,00, o maior valor da história do BBB, que terá a grande final na terça-feira (25).

E aí, pra quem vai sua torcida? Amanda, Aline ou Bruna?