Lady Gaga lança clipe de '911' e relembra experiências com saúde mental

Sexta-feira cheia de clipes poderosos. Depois de Anitta lançar "Me Gusta", com Cardi B e Myke Towers, é a vez de Lady Gaga liberar o clipe de "911", faixa do álbum Chromatica.

Nas redes sociais, a Mother Monster contou aos fãs sobre acerca do que o clipe se trata: "O clipe é muito pessoal para mim, minha experiência com saúde mental e a forma como realidade e sonhos podem se conectar para formar heróis dentro de nós e ao nosso redor. Gostaria de agradecer ao diretor/cineasta Tarsem [Singh] por compartilhar comigo uma ideia de 25 anos que ele teve porque minha história de vida falou tanto a ele. Gostaria de agradecer Haus of Gaga por se manter forte por mim quando eu não estive, e a equipe por fazer esse clipe de forma segura durante essa pandemia sem deixar ninguém doente. Faz anos desde que me senti tão viva em minha criatividade para fazer o que fizemos com 911. Obrigado Blood Pop por dar o salto de fé comigo para produzir um álbum que se apoia em nada além da verdade. Finalmente, obrigado a vocês, little monsters. Estou consciente agora, posso vê-los e senti-los, obrigados por acreditar em mim quando estive com tanto medo. Algo que já foi real em meu cotidiano agora é um filme, uma história real que agora é passado, e não o presente. É a poesia da dor.”, escreveu.