Kyra Gracie desabafa ao mostrar corpo real após 3º parto

Kyra Gracie não quer mais 'encanar’ depois da terceira gestação e resolveu mostrar a maternidade “real” nas redes sociais.Nesta quarta-feira, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu de 35 anos fez um desabafo falando sobre a resposta que recebe de seguidoras ao mostrar o corpo depois de dar a luz Rayan, seu terceiro filho com Malvino Salvador.

"Vou fazer um desabafo aqui pra vocês. Tenho colocado várias fotos da minha maternidade real, de como meu corpo se transformou depois da chegada do Rayan e confesso que recebi vários feedbacks, positivos e negativos. Negativos dizendo que estou horrorosa, 'como você tem coragem de postar?'. Foi e está sendo libertador pra mim. Na primeira gravidez, me olhei no espelho e achei que nunca mais teria meu corpo de antes. Voltei, claro, aos poucos. Não foi da noite pro dia", disse.

"Na segunda gravidez, a mesma coisa. Achei que não ia ter corpo que aguentasse, era segunda gestação, já passei dos 30, vai ser mais dificil. Voltei também. Claro que tudo tem seu tempo. Demorei mais na segunda gestação, me olhava no espelho, muita flacidez e celulite, barriga que não volta. Me senti mal", continuou.

"Comecei a ter receio de me expor na primeira e na segunda gravidezes. Desta vez, resolvi me libertar, ver quantas pessoas me seguem, que são mães, que estão grávidas, que são meninas.".

"Vejo Instagrams em que postam fotos com vários filtros, Photoshop, que não é uma realidade. Desta vez vocês vão ver a Kyra do jeito que ela é, a Kyra real, que dá mais valor ao que as pessoas têm dentro delas do que fora. Espero que as meninas e mulheres que me seguem tenham esse mesmo pensamento: 'é isso, estou fora de forma, amamentando, cansada pra caramba, sem tempo de fazer unha'", afirmou Kyra.

"Não estou nem aí para as críticas, porque eu confio no meu taco [risos]. Acho que autoconfiança, maneira que você é, isso que importa. Então, não estou nem aí e assim que eu vou ser nas redes sociais. Mulheres, não existe vida perfeita, pós-parto sarado. A verdade é que todo mundo fica fora de forma, gordinho, cansado pra caramba", concluiu.