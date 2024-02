Kylie Jenner radicaliza no visual e mostra cabelos curtinhos

Kylie Jenner radicalizou no visual e apareceu com os cabelos bem curtinhos em uma foto publicada no Instagram nesta sexta-feira (9).

A caçula do clã Kardashian-Jenner surgiu com um corte bem repicado acima do queixo, e na legenda da imagem se comparou à própria mãe, Kris Jenner, que tem os cabelos curtinhos como marca. "Kris Jenner está tremendo.", escreveu.

No mês passado, Kylie surgiu com os cabelos em um tom de rosa pastel claríssimo.