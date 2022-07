Kylie Jenner pede a Instagram que "pare de tentar ser o TikTok"

O motivo das críticas tem a ver com o novo foco do Instagram, principalmente o vídeo curto Reels que veio depois que o TikTok se tornou uma das redes sociais mais usadas no mundo. Para Kim e Kylie, no entanto, o Instagram deve abandonar essa pretensão e voltar a ser o aplicativo de compartilhamento de fotos.

Duas das maiores figuras públicas do Instagram, Kim Kardashian e Kylie Jenner, compartilharam uma série de stories no Instagram pedindo à empresa responsável pelo app que “pare de tentar ser TikTok”.

