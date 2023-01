Klara Castanho percorre 130 km a pé até Aparecida: 'é na fé que me sustento'

Klara Castanho compartilhou sua jornada de fé caminhando 130 a pé até Aparecida, no interior de São Paulo, para agradecer a Nossa Senhora.

A atriz de 22 anos, que luta pela responsabilização de profissionais que a fizeram expor que foi vítima de violência sexual, fez o relato:

"Eu acredito muito em Deus. Minha fé sempre me acompanha. É nela que eu me sustento para permanecer em pé e seguir adiante. Tem dias que são provações, que vêm para nos testar. Mas a fé está presente exatamente nesses momentos em que não temos resposta. Confiamos ou não confiamos. E eu confio. Na terça-feira passada, dia 04, eu comecei o caminho da fé ao lado do meu tio. Nós fizemos aproximadamente 130km de peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida. Ao todo, foram quatro dias caminhando, quatro dias intensos de reflexões, orações, choro, persistência e muita fé. Sou muito grata à Nossa Senhora Aparecida por me acolher, por escutar as minhas angústias e súplicas. A fé nela e em Deus me fortalece. Eles fazem eu manter a minha cabeça erguida e me dão forças para lutar.

Quero agradecer o carinho gigante que vocês me dão. As palavras gentis e de amor. Elas significam e transformam muitas vezes o meu dia.

À minha família, eu sou só gratidão e amor. Meus pais e meu irmão são o meu porto-seguro. Encontrá-los depois dessa caminhada foi um misto de sensações, só queria abraçá-los e voltar para esse ninho que é tão meu, que é tão íntimo.

E para aqueles que desejam fazer o Caminho da Fé, quero dizer que é uma experiência intensa e transformadora. Haverá momentos em que você duvidará de sua capacidade de seguir adiante, mas você consegue. Você se fortalece na sua fé.

Ao meu tio, meu agradecimento por ser esse companheiro de caminhada, por me incentivar e por estar ao meu lado nessa trajetória até Aparecida. E obrigado aos amigos que eu conheci na fé durante esse percurso. Vocês fizeram toda a diferença.

Com amor,

Klara".