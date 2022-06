Kim Kardashian escolhe modelo excêntrico com máscara para trabalhar

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian,41, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo nesta quarta-feira (8) em que aparece deitada no sofá usando um modelito, no mínimo, excêntrico. Todo preto e brilhoso, o vestido era tão comportado que cobria completamente a socialite. Ela ainda usou uma máscara para deixar só os olhos de fora. Não. O figurino não era para um baile de máscaras ou para uma sessão de fotos de um editorial de moda. Kim escolheu a roupa para trabalhar mesmo no escritório da DASH, grife em sociedade com as suas irmãs Khloé e Kourtney Kardashian.

Em setembro do ano passado, a socialite já tinha usado um modelo que a cobria da cabeça aos pés no Met Gala 2021, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos. O detalhe é que o vestido, todo em couro preto , é da mesma grife do modelo cheio de pedras. Kim ainda completou o look com botas, luvas e máscara que cobria o rosto. A única parte visível do corpo da ex-mulher do rapper Kanye West, 43, que adotou oficialmente no final do ano passado o nome de Y, foi o cabelo preso em um rabo de cavalo, que saía pela parte de trás da máscara.

Recentemente, Kim se envolveu em uma nova polêmica ao revelar detalhes sobre a sua preocupação em manter a aparência jovem. "Se você me dissesse que literalmente preciso comer cocô todo dia para parecer mais jovem, eu talvez tentasse. Talvez tentasse", revelou em entrevista ao "The New York Times".

Por enquanto, excrementos não fazem parte dos ingredientes da nova linha de produtos para a pele de Kardashian. Mas vitamina C, ácido hialurônico, nicotinamida, ácidos glicólico e lático, manteiga de karité e esqualano estão entre os ingredientes mais tradicionais presentes na linha SKKN by Kim, que chega ao mercado este mês. Produtos que são consideravelmente mais caros que a maioria das mercadorias produtos para a pele no mercado. Um bom por exemplo é valor do soro de ácido hialurônico, que custa 90 dólares, cerca de R$ 430 . "Os produtos que eu estava usando e tinham resultados comparáveis eram muito mais caros.Tentei conseguir a melhor qualidade pelo melhor preço que pudéssemos", comentou Kim.