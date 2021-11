Kim Kardashian e Pete Davidson estão oficialmente namorando, diz imprensa a

O casal improvável anda dando o que falar, especialmente entre seguidores da família Kardashian. O casal também vem sendo comparado ao formado pela irmã de Kim, Kourtney, com o baterista do Blink 182, Travis Barker.

Os rumores de affair entre os dois começaram após eles serem clicados de mãos dadas na montanha-russa de um parque de diversões na Califórnia, no final de outubro. Depois disso, eles teriam sido flagrados juntos em jantares. Além disso, os dois se beijaram durante a participação da celebridade no Saturday Night Live.

O comediante é conhecido por Saturday Night Live, e além de ter ficado noivo de Ariana Grande (28), namorou as atrizes Kate Beckinsale (48) e Phoebe Dynevor (26). Já Kim está solteira desde o divórcio de Kanye West, com quem tem quatro filhos.

Os dois tiveram vários encontros e por último apareceram de pijamas combinando na festa de aniversário do comediante, com direito à companhia de Kris Jenner, mãe de Kim.

É namoro! Kim Kardashian, de 41 anos, e o comediante Pete Davidson, de 28, resolveram dar um passo a mais no affair e segundo uma fonte da coluna PageSix, do jornal New York Post, o casal improvável se formou oficialmente.

