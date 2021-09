Kim Kardashian aterroriza em look bizarro com zíperes nos olhos

Kim Kardashian deixou os seguidores espantados ao surgir com um look bizarro durante a sua chegada em Nova York para o tradicional baile MET Gala 2021, que acontece na segunda-feira, 13.

Na imagem, a famosa de 40 anos aparece toda de couro preto, coberta, literalmente, da cabeça aos pés. O rosto estava coberto pela peça de couro com zíperes nos olhos e apenas buracos na altura das narinas. Os cabelos com um rabo-de-cavalo são a única parte que Kim deixou exposta. Para os pés, ela optou por botas de couro over the knee (acima do joelho), de ponta fina, e uma bolsinha prata brilhante. As mãos também estavam cobertas por luvas de couro. Por cima do corpo, havia um casaco, e a região do decote também estava coberta por couro preto.

Kim Kardashian marcou nas imagens o estilista Demna Gvasalia, da Balenciaga.

Não é a primeira vez que a irmã mais famosa das Kardashian usa esse estilo bizarro de roupa. Ela já apareceu com o rosto coberto em um show do ex-marido, o rapper Kanye West, na época em que eram casados.

MET Gala 2021 - Marcado para a segunda-feira (13), o MET Gala é um dos mais aguardados evento de moda, que reúne celebridades e estilistas em Nova York. O festejo ocorre para oficializar a abertura da exposição do Costume Institute, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York e arrecada fundos para o museu. Todo ano, o evento traz uma temática diferente para que os presentes inspirem seus looks extravagantes.

Neste ano, a temática é: “Na América: Um Léxico da Moda”, uma homenagem à moda estadunidense.

Os apresentadores serão Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka e Amanda Gorman. Em 2020, a festa foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. Neste ano, ela foi adiada para setembro, quando a vacinação de adultos já está completa nos Estados Unidos, e acontece com algumas restrições.