Key Alves desmente Leo Dias sobre ir atrás de Gustavo em camarote após cowboy ‘fugir’ da ex

Key Alves desmentiu Leo Dias após o colunista do Metrópoles publicar que ela foi atrás de Gustavo Cowboy após o ex tentar fugir da área VIP do show de Israel e Rodolffo para tentar fugir da ex.

No Instagram, a jogadora de vôlei e ex-bbb disse que foi ao show com amigos, curtiu outro camarote separado de Gustavo e em nenhum momento cruzou com ele.