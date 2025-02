Kendrick Lamar vence Grammy de melhor canção e gravação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grammy, prêmio mais importante da música, chegou em sua 67ª edição. A cerimônia começou na noite deste domingo, 2, com uma apresentação de Billie Eilish de "Birds of a Feather", após um tributo à cidade de Los Angeles, que vem enfrentando os piores incêndios de sua história.

Trevor Noah, apresentador desta edição, pediu doações aos atingidos pelo fogo na cidade aos presentes e telespectadores. Lady Gaga e Bruno Mars fizeram uma apresentação emocionante da música "California Dreamin'", do The Mamas & the Papas, para mobilizar o público a doar.

Doechii abriu a cerimônia levando o prêmio de melhor álbum de rap. A cantora fez um discurso emocionante relembrando as poucas mulheres que já venceram a categoria. "Tem muitas mulheres negras que estão me assistiondo, e queria dizer que vocês conseguem. Não permitam que projetem estereotipos sobre vocês", disse ela.

A rapper subiu ao palco depois da apresentação de Sabrina Carpenter com o seu hit "Espresso", em um cenário que parecia um palácio. O seu "Short n' Sweet" foi eleito o melhor álbum pop vocal.

Chappell Roan, estrela do pop que alcançou o sucesso no ano passado, apresentou "Pink Poney Club", sobre os clubes LGBTQIA+ em Los Angeles, montada em um enorme cavalo rosa. Roan foi eleita artista revelação e fez um apelo no palco para que as gravadoras deem mais apoio financeiro aos artistas em começo de carreira.

"Prometi para mim mesma que se eu ganhasse um Grammy uma vez na vida, ia pedir que as gravadoras que lucram milhões de dólares com artistas oferecessem um salário e assistência de saúde para aqueles que ainda estão se desenvolvendo", disse. "Gravadoras, a gente ajuda vocês, então vocês precisam ajudar a gente."

Beyoncé levou o Grammy de melhor álbum country pelas mãos de Taylor Swift, em um momento de saia justa na cerimônia —a artista já perdeu o melhor álbum do ano para Swift em uma edição que sua vitória era dada como certa.

Anitta perdeu o Grammy de melhor álbum pop latino para Shakira, que já venceu duas vezes antes na categoria. A colombiana dedicou o prêmio aos imigrantes nos Estados Unidos, que enfrentam deportações depois da eleição de Donald Trump. "Vocês têm valor. Sempre lutarei ao seu lado e das mulheres que trabalham duro para sustentar suas famílias. Vocês são heroinas. Esse prêmio também é de vocês", disse.

Lady Gaga e Bruno Mars venceram o troféu de melhor performance pop por "Die with a Smile", e Gaga discursou pelos direitos da comunidade transgênero, alvo de ataques do governo Trump. Depois, Kendrick Lamar venceu melhor gravação e canção com "Not Like Us", resposta ao rapper Drake na batalha de rima entre os dois. Em uma edição histórica, Lamar recebeu um dos prêmios de Diana Ross e foi o artista mais premiado da noite. "Nada é mais poderoso que o rap", disse ele.

A categoria principal, de álbum do ano, tem na disputa Beyoncé, com "Cowboy Carter", Billie Eilish, com "Hit Me Hard and Soft", e Charli XCX, com "Brat".

No Brasil, o Grammy é exibido na plataforma de streaming Max e no canal de televisão TNT. Veja a lista com os principais indicados e vencedores abaixo.

*

Álbum do ano

- "New Blue Sun," André 3000

- "Cowboy Carter," Beyoncé

- "Short n’ Sweet," Sabrina Carpenter

- "Brat," Charli XCX

- "Djesse Vol. 4," Jacob Collier

- "Hit Me Hard and Soft," Billie Eilish

- "The Rise And Fall of a Midwest Princess," Chappell Roan

- "The Tortured Poets Department," Taylor Swift

Gravação do ano

- "Now and Then", The Beatles

- "Texas Hold ’Em", Beyoncé

- "Espresso", Sabrina Carpenter

- "360," Charli XCX

- "Birds of a Feather", Billie Eilish

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

- "Good Luck, Babe!", Chappell Roan

- "Fortnight", Taylor Swift featuring Post Malone

VENCEDOR

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

Canção do ano

- "A Bar Song (Tipsy)", Shaboozey

- "Birds of a Feather", Billie Eilish

- "Die With a Smile", Lady Gaga and Bruno Mars

- "Fortnight", Taylor Swift featuring Post Malone

- "Good Luck, Babe!", Chappell Roan

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

- "Please Please Please", Sabrina Carpenter

- "Texas Hold ’Em", Beyoncé

VENCEDOR

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

Artista revelação

- Benson Boone

- Sabrina Carpenter

- Doechii

- Khruangbin

- Raye

- Chappell Roan

- Shaboozey

- Teddy Swims

VENCEDORA

- Chappel Roan

Melhor performance pop solo

- "Bodyguard", Beyoncé

- "Espresso", Sabrina Carpenter

- "Apple", Charli XCX

- "Birds of a Feather", Billie Eilish

- "Good Luck, Babe!", Chappell Roan

VENCEDORA:

- "Espresso", Sabrina Carpenter

Melhor performance pop duo ou grupo

- "Us", Gracie Abrams featuring Taylor Swift

- "Levii’s Jeans", Beyoncé featuring Post Malone

- "Guess", Charli XCX and Billie Eilish

- "The Boy Is Mine", Ariana Grande, Brandy and Monica

- "Die With a Smile", Lady Gaga and Bruno Mars

VENCEDORES

"Die With a Smile", Lady Gaga and Bruno Mars

Melhor gravação de pop dance

- "Make You Mine", Madison Beer

- "Von Dutch", Charli XCX

- "L’Amour de Ma Vie (Over Now Extended Edit)", Billie Eilish

- "Yes, And?", Ariana Grande

- "Got Me Started", Troye Sivan

VENCEDORA

- "Von Dutch", Charli XCX

Melhor álbum pop vocal

- "Short n’ Sweet", Sabrina Carpenter

- "Hit Me Hard and Soft", Billie Eilish

- "Eternal Sunshine", Ariana Grande

- "The Rise And Fall Of A Midwest Princess", Chappell Roan

- "The Tortured Poets Department", Taylor Swift

VENCEDORA

- "Short n’ Sweet", Sabrina Carpenter

Melhor álbum dance/eletrônica

- "Make You Mine" Madison Beer

- "Brat", Charli XCX

- "L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]", Billie Eilish

- "Yes, And?", Ariana Grande

- "Got Me Started", Troye Sivan

VENCEDORA

- "Brat", Charli XCX

Melhor álbum de rock

- "Happiness Bastards," The Black Crowes

- "Romance," Fontaines D.C.

- "Saviors," Green Day

- "Tangk," Idles

- "Dark Matter," Pearl Jam

- "Hackney Diamonds," The Rolling Stones

- "No Name," Jack White

VENCEDORES

- "Hackney Diamonds," The Rolling Stones

Melhor performance de rock

- "Now and Then," The Beatles

- "Beautiful People (Stay High)," The Black Keys

- "The American Dream Is Killing Me," Green Day

- "Gift Horse," Idles

- "Dark Matter," Pearl Jam

- "Broken Man," St. Vincent

VENCEDORES

- "Now and Then," The Beatles

Melhor álbum alternativo

- "Wild God", Nick Cave & The Bad Seeds

- "Charm", Clairo

- "The Collective", Kim Gordon

- "What Now", Brittany Howard

- "All Born Screaming", St. Vincent

VENCEDORA

- "All Born Screaming", St. Vincent

Melhor performance alternativa

- "Neon Pill", Cage the Elephant

- "Song of the Lake", Nick Cave & the Bad Seeds

- "Starburster", Fontaines D.C.

- "Bye Bye", Kim Gordon

- "Flea", St. Vincent

VENCEDORA

- "Flea", St. Vincent

Melhor performance de R&B

"Guidance", Jhené Aiko

- "Residuals", Chris Brown

- "Here We Go (Uh Oh)", Coco Jones

- "Made for Me (Live on BET)", Muni Long

- "Saturn", SZA

VENCEDORA

- "Made for Me (Live on BET)", Muni Long

Melhor álbum de R&B

- "11:11 (Deluxe)", Chris Brown

- "Vantablack", Lalah Hathaway

- "Revenge", Muni Long

- "Algorithm", Lucky Daye

- "Coming Home", Usher

VENCEDOR

- "11:11 (Deluxe)", Chris Brown

Melhor performance de rap

- "Enough (Miami)", Cardi B

- "When the Sun Shines Again", Common and Pete Rock featuring Posdnuos

- "Nissan Altima", Doechii

- "Houdini", Eminem

- "Like That", Future and Metro Boomin featuring Kendrick Lamar

- "Yeah Glo!", GloRilla

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

VENCEDOR

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

Melhor álbum de rap

- "Might Delete Later", J. Cole

- "The Auditorium, Vol. 1", Common and Pete Rock

- "Alligator Bites Never Heal", Doechii

- "The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)", Eminem

- "We Don’t Trust You", Future and Metro Boomin

VENCEDORA

- "Alligator Bites Never Heal", Doechii

Melhor música de rap

- "Asteroids", Rapsody and Hit-Boy

- "Carnival", ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign), Rich The Kid & Playboi Carti

- "Like That", Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

- "Yeah Glo!", GloRilla

VENCEDOR

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

Melhor álbum pop latino

- "Funk Generation", Anitta

- "El Viaje", Luis Fonsi

- "García", Kany García

- "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira

- "Orquídeas", Kali Uchis

VENCEDORA

- "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira

Melhor performance solo de country

- "16 Carriages", Beyoncé

- "I Am Not Okay", Jelly Roll

- "The Architect", Kacey Musgraves

- "A Bar Song (Tipsy)", Shaboozey

- "It Takes A Woman", Chris Stapleton

VENCEDOR

- "It Takes A Woman", Chris Stapleton

Melhor performance country em dupla ou grupo

- "Cowboys Cry Too", Kelsea Ballerini e Noah Kahan

- "II Most Wanted", Beyoncé e Miley Cyrus

- "Break Mine", Brothers Osborne

- "Bigger Houses", Dan + Shay

- "I Had Some Help", Post Malone e Morgan Wallen

VENCEDORAS

- "II Most Wanted", Beyoncé e Miley Cyrus

Melhor canção de country

- "The Architect", Kacey Musgraves

- "A Bar Song (Tipsy)", Shaboozey

- "I Am Not Okay", Jelly Roll

- "I Had Some Help", Post Malone e Morgan Wallen

- "Texas Hold ‘Em", Beyoncé

Melhor álbum de country

- "Cowboy Carter", Beyoncé

- "F-1 Trillion", Post Malone

- "Deeper Well", Kacey Musgraves

- "Higher", Chris Stapleton

- "Whirlwind", Lainey Wilson

VENCEDORA

- "Cowboy Carter", Beyoncé

Melhor álbum de jazz com vocal

- "Journey In Black", Christie Dashiell

- "Wildflowers Vol. 1", Kurt Elling & Sullivan Fortner

- "A Joyful Holiday", Samara Joy

- "Milton + Esperanza", Milton Nascimento & Esperanza Spalding

- "My Ideal", Catherine Russell & Sean Mason

VENCEDORA

- "A Joyful Holiday", Samara Joy

Melhor trilha sonora para mídia visual

- "A Cor Púrpura"

- "Deadpool & Wolverine"

- "Maestro"

- "Saltburn"

- "Twisters"

Melhor canção para obra audiovisual

- "Ain’t No Love in Oklahoma", de "Twisters"

- "Better Place", de "Trolls 3 - Juntos Novamente"

- "Can’t Catch Me Now", de "Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes"

- "It Never Went Away", de "American Symphony"

- "Love Will Survive", de "O Tatuador de Auschwitz"